На питание больных детей в Карелии тратят столько же, сколько на пациентов психбольницы

Активисты ОНФ в Карелии обсудили проблемы организации и качества питания в школах и больницах региона.

На площадке Общероссийского народного фронта в Карелии прошло экспертное совещание, посвященное организации и качеству питания в учреждениях здравоохранения, образования и социального обслуживания республики. В обсуждении проблемных вопросов приняли участие эксперты ОНФ, представители профильных министерств, УФАС, управления по госзакупкам, контрольно-счетной палаты, администраций Петрозаводска, Прионежского и Кондопожского районов, школ, больниц, интернатов, а также компаний, предоставляющих услуги по организации питания.

"Проблема с питанием в учреждениях социальной сферы стоит довольно остро. Минздрав, Минобраз, Минсоцзащиты региона по сути сняли с себя функцию контроля за питанием в подведомственных учреждениях, отдав все на откуп руководителям больниц, школ, интернатов", - отметила эксперт ОНФ Марина Утицына.

Как отметили участники совещания, проблемы у учреждений начинаются с закупок услуг по организации питания.

Осуществление закупок данных услуг в рамках действующего законодательства без дополнительного регулирования и ужесточения ответственности исполнителей не позволяет заказчикам обеспечивать эффективность таких закупок. В результате это приводит к некачественному оказанию услуг, использованию некачественных продуктов, длительной претензионной работе, расторжению контрактов и, как следствие, перебоям с питанием в учреждениях.

Проблемой является и то, что в министерствах сегодня отсутствуют разработанные в соответствии с нормами и законодательством типовые контракты с указанием необходимых критериев. В каждом случае руководители учреждений вынуждены сами разрабатывать документацию закупки. Кроме того, отсутствует контроль за величиной начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), что приводит к неконтролируемому разбросу цен и в ряде случаев, возможно, к ее завышению.



Фото ОНФ Карелии

"С 1 ноября многие учреждения здравоохранения Минздрав республики перевел на аутсорсинг по организации питания. И проведенный нами анализ закупок больницами вызывает немало вопросов, которые, например, касаются средней стоимости койко-дня для одного пациента. Так, в республиканском онкологическом диспансере НМЦК койко-дня обходится в 332 руб., в роддоме им. Гуткина - в 310 руб, а в республиканской психиатрической больнице в – 180 руб., в детской республиканской больнице - в 181 руб. Почему такой разброс цен? Мы считаем, что Минздрав не должен уходить от контроля организации питания в своих подведомственных учреждениях», - сказал член регионального штаба ОНФ в Карелии, активист проекта ОНФ "За честные закупки" Дмитрий Чебаков.