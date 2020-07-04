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На платных трассах хотят поднять скоростной лимит

Новости. Общество
15:45, 04 Июля 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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"Автодор" планирует постепенно увеличить скоростной лимит на своих платных трассах до 150 километров в час.

Председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко пояснил, что сегодня на трассе М-11 разрешено ехать со скоростью 130 километров в час, учитывая нештрафуемый порог в 20 километров в час, получается скорость 150 километров в час, пишет издание "РИА Новости".
 
"Но мы вышли с предложением, чтобы там выставлять именно 150 километров в час, потому что такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где разрешенная скорость 150 километров в час", – сказал Петушенко.

Он также подтвердил планы повысить скоростной лимит до тех же 150 километров в час на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье.

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