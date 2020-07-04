На платных трассах хотят поднять скоростной лимит

"Автодор" планирует постепенно увеличить скоростной лимит на своих платных трассах до 150 километров в час.

Председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко пояснил, что сегодня на трассе М-11 разрешено ехать со скоростью 130 километров в час, учитывая нештрафуемый порог в 20 километров в час, получается скорость 150 километров в час, пишет издание "РИА Новости".



"Но мы вышли с предложением, чтобы там выставлять именно 150 километров в час, потому что такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где разрешенная скорость 150 километров в час", – сказал Петушенко.



Он также подтвердил планы повысить скоростной лимит до тех же 150 километров в час на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье.