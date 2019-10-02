Военная техника вновь приедет на площадь Кирова в Петрозаводске

В Петрозаводске пройдут торжественные мероприятия, посвященные 87-й годовщине образования гражданской обороны, сообщили в ГУ МЧС Карелии.

В пятницу, 4 октября, в Петрозаводске пройдут торжественные мероприятия, посвященные 87-й годовщине образования гражданской обороны.

На площади Кирова будет демонстрироваться пожарная, спасательная и военная техника, пройдут конкурсы по теме гражданской обороны и защите населения, интерактивная программа для детей, выступят творческие коллективы, будет работать полевая кухня.

Жителей и гостей республики приглашают принять участие в торжественных мероприятиях, которые начнутся с 14.00.