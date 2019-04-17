На площади Гагарина либо нигде – неожиданные итоги опроса по месту установки стелы воинской славы

Более 1,5 тысяч человек ответили на вопрос, где бы вы предпочли видеть в Петрозаводске стелу "Город воинской славы".

После того, как власти Петрозаводска вновь подняли вопрос о месте установки стелы "Город воинской славы" и опросили ветеранов, педагогов, представителей молодого поколения, споры разгорелись с новой силой.

В связи с этим "Столица на Онего" поинтересовалась у читателей, где все же они хотели бы видеть стелу.

На выбор было дано 7 городских площадок, а восьмая позиция "нигде" предлагалась как вариант ответа тем, кому эта затянувшаяся история с выбором места для стелы надоела.

В результате в опросе приняли участие 1608 человек.

Основная борьба завязалась между респондентами, выбравшими для установки памятного знака площадь Гагарина, - их было 395 человек (24%), и теми, кто вообще не хотел бы видеть в Петрозаводске стелу, - это 386 отвечающих (тоже 24%).

Но в итоге голосовавшие за площадь Гагарина вырвались вперед с разницей в 9 человек.

Чуть меньшее количество участников опроса выбрали площадку у мэрии, рядом с музеем воинской славы – таких было 214 (13%) человек.

Набережная Онежского озера набрала 155 голосов (9%), парк Ямка – 133 (8%), парк Победы (Прибрежный) – 126 (7%).

В конце списка предложенных мест оказались площадь Кирова с 6% (102 проголосовавших) и Александровский сквер – 97 голосов (6%).