Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:33, 17 Апреля 2019
фото: petrozavodsk-mo.ru

На площади Гагарина либо нигде – неожиданные итоги опроса по месту установки стелы воинской славы

Загрузка...

Более 1,5 тысяч человек ответили на вопрос, где бы вы предпочли видеть в Петрозаводске стелу "Город воинской славы".

После того, как власти Петрозаводска вновь подняли вопрос о месте установки стелы "Город воинской славы" и опросили ветеранов, педагогов, представителей молодого поколения, споры разгорелись с новой силой.

В связи с этим "Столица на Онего" поинтересовалась у читателей, где все же они хотели бы видеть стелу.

На выбор было дано 7 городских площадок, а восьмая позиция "нигде" предлагалась как вариант ответа тем, кому эта затянувшаяся история с выбором места для стелы надоела.

В результате в опросе приняли участие 1608 человек.

Основная борьба завязалась между респондентами, выбравшими для установки памятного знака площадь Гагарина, - их было 395 человек (24%), и теми, кто вообще не хотел бы видеть в Петрозаводске стелу, - это 386 отвечающих (тоже 24%).

Но в итоге голосовавшие за площадь Гагарина вырвались вперед с разницей в 9 человек.

Чуть меньшее количество участников опроса выбрали площадку у мэрии, рядом с музеем воинской славы – таких было 214 (13%) человек.

Набережная Онежского озера набрала 155 голосов (9%), парк Ямка – 133 (8%), парк Победы (Прибрежный) – 126 (7%).

В конце списка предложенных мест оказались площадь Кирова с 6% (102 проголосовавших) и Александровский сквер – 97 голосов (6%).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-04-17 11:01:08
А мэрия хотела на пл.Гагарина клубы разбить , однако.
однозначно
2019-04-17 11:00:38
Столица, не надо юлить. Вопрос не стоял о затянувшейся истории со стелой, а звучал вполне конкретно. Вот 24 % весьма конкретно и ответили - нафиг не уперлась.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2019, 14:08
Юля вернулась
16.04.2019, 11:39
Экс-министр спорта Карелии задержан в Петрозаводске
14.04.2019, 18:02
ВИДЕО: Мужчина выпал из окна в Петрозаводске
16.04.2019, 19:10
Внешний вид Кудрявцевой привел поклонников в недоумение
12.04.2019, 11:24
Бывшую жительницу Петрозаводска выдворяют из Финляндии
11.04.2019, 15:12
В Карелию идет тепло

Аналитика

Сегодня 10:10
Обществоведение
Народ против административного памятника
Проведённый "Столицей на Онего" опрос "Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?" очень интересен по своим итогам.
Православное духовенство и чиновники озаботились "прополкой" молодежи 6
16.04.2019 15:10
"Истинные финны" покоряют электорат 3
15.04.2019 14:13
Кнут и пряник от представителя Путина 4
12.04.2019 16:25
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии? 24
09.04.2019 09:00
Вся аналитика

Чтиво

15.04.2019 15:40
Без политики
Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках. Но не все так гладко, как хотелось бы… Дачники, в битве за урожай, очень часто "зарабатывают" большие проблемы со здоровьем.
Юля вернулась
15.04.2019 14:08
Соседи показывают настоящую драму 13
15.04.2019 11:59
"Автоматизация бардака и хаоса приводит к автоматизированному бардаку и хаосу" 2
11.04.2019 12:45
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»