На площади Кирова в Петрозаводске зимой зальют каток

Прорабатывается также возможность установить пункт проката коньков, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В среду, 7 августа, состоялось очередное рабочее совещание Ирины Мирошник и Дмитрия Родионова с участием министра экономического развития и промышленности РК Павла Буренкова, представителей министерства сельского и рыбного хозяйства РК, министерства культуры РК, а также специалистов Администрации. Темой встречи стало проведение предстоящей зимой Рождественской ярмарки на площади Кирова.

Главным подарком для петрозаводчан и гостей карельской столицы должен стать каток с искусственным льдом. Прорабатывается также возможность установить пункт проката коньков.



На площади будут установлены торговые ряды с пищевой и сувенирной продукцией, а также точки общественного питания. Для этого изготовлены специальные домики, которые уже использовались на праздновании Дня города в июне 2019 года. Кроме того, решено проработать вопрос организации мастер-классов по приготовлению традиционных карельских блюд.

Во время проведения Рождественской ярмарки ежедневно на площади Кирова будут проходить концертные программы от местных коллективов.