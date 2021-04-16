На поиски пропавшего в лесу пенсионера в Карелии призывают добровольцев

Волонтерская организация "Доброспас" призвала добровольцев на поиски пожилого мужчины, пропавшего в лесу в Медвежьегорском районе.

Объявление размещено на странице ПСО "Доброспас" Вконтакте.

Инициаторы ссылаются на данные полиции, согласно которым пропал житель Медвежьегорска Иван Миронов 1938 года рождения. Он вышел из садового товарищества "Лесовик" у деревни Сигово 9 апреля и с того момента его местонахождение неизвестно.

"Доброспас" назвал приметы пропавшего.

"Был одет: темная куртка, высокие чёрные сапоги из ПВХ, серые брюки и вязаная спортивная шапка. Выглядит: Рос примерно 170-172, нормального телосложения, плохо слышит", - говорится в сообщении.

Поисковые мероприятия будут проводиться 18 апреля в районе садового товарищества "Лесовик". Сбор волонтеров назначен на 12.00 на отворотке в СТ "Лесовик" на 37 километре от Медвежьегорска в сторону Шуньги/Великой Губы.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого или видевших его после 08.04.2021, полиция просит сообщать по телефону +7 (921) 221-60-87





