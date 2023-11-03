На популярном среди россиян курорте ужесточили проверку из-за оспы обезьян

В аэропорту установили тепловизоры, чтобы остановить заражение опасным вирусом.

Аэропорт Денпасара ужесточил меры проверки прибывающих на остров Бали туристов из-за вспышки оспы обезьян. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание The Bali Sun.

Уточняется, что рост числа случаев заболевания наблюдается в столице Индонезии, Джакарте. По прогнозам Минздрава страны, пострадать от вспышки обезьяньей оспы могут более 3,6 тысячи человек. На фоне этого авиагавань Бали усиливает контроль над экипажами самолетов и пассажирами, чтобы предотвратить распространение опасного вируса на курорте.

Все люди, прибывающие на Бали через внутренние и международные терминалы, должны будут пройти мимо тепловизионных камер, которые фиксируют повышенную температуру тела. Наблюдение будет вестись круглосуточно.

В публикации отмечается, что один из самых ранних симптомов оспы обезьян — лихорадка. Характерными признаками также являются появление волдырей и увеличение лимфатических узлов. Специалисты заверяют, что хотя оспа обезьян является серьезным вирусом, риск значительных осложнений или летального исхода невелик.

Ранее россиян предупредили, что через какое-то время оспа обезьян может распространиться и в России. Ученые выяснили, что сейчас происходит эволюция и дозревание инфекции, что в перспективе может быть чревато эпидемией.