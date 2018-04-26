На пост главы УФНС Карелии вернулся ее экс-руководитель после скандала на прежней должности

Руководителем Управления ФНС по Карелии назначен Александр Гнедых, приказ о его назначении подписан 23 апреля.

Ранее сообщалось, что он сменил на этом посту Вячеслава Масалкина.

Гнедых уже возглавлял налоговую службу Карелии с 2009 по 2011 год. Теперь он вернулся на прежнюю должность.

С 2013 по 2017 год Александр Гнедых возглавлял администрацию Старооскольского городского округа и покинул пост со скандалом.

Что был за скандал, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".