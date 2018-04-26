09:44, 26 Апреля 2018
На пост главы УФНС Карелии вернулся ее экс-руководитель после скандала на прежней должности
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Руководителем Управления ФНС по Карелии назначен Александр Гнедых, приказ о его назначении подписан 23 апреля.
Ранее сообщалось, что он сменил на этом посту Вячеслава Масалкина.
Гнедых уже возглавлял налоговую службу Карелии с 2009 по 2011 год. Теперь он вернулся на прежнюю должность.
С 2013 по 2017 год Александр Гнедых возглавлял администрацию Старооскольского городского округа и покинул пост со скандалом.
Что был за скандал, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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