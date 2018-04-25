Назначен новый глава управления федеральной налоговой службы в Карелии

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Должность главного налоговика Карелии занял бывший мэр Старого Оскола Александр Гнедых, который в прошлом уже возглавлял республиканское управление ФНС.
Как сообщает "Коммерсантъ", экс-глава Старого Оскола Белгородской области Александр Гнедых, по решению горсовета ушедший в отставку в ноябре 2017 года, вернулся на работу в Карелию, где он находился на должности главы УФНС с 2009 по 2011 годы, и вновь возглавил республиканское налоговое управление.
Напомним, его предшественник на посту главы карельской налоговой Вячеслав Масалкин был уволен в феврале 2018 года. Его обязанности до недавнего времени исполняла заместитель руководителя Вера Вятчина.
Гнедых уже приступил к исполнению обязанностей.
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