Назначен новый глава управления федеральной налоговой службы в Карелии

Должность главного налоговика Карелии занял бывший мэр Старого Оскола Александр Гнедых, который в прошлом уже возглавлял республиканское управление ФНС.

Как сообщает "Коммерсантъ", экс-глава Старого Оскола Белгородской области Александр Гнедых, по решению горсовета ушедший в отставку в ноябре 2017 года, вернулся на работу в Карелию, где он находился на должности главы УФНС с 2009 по 2011 годы, и вновь возглавил республиканское налоговое управление.

Напомним, его предшественник на посту главы карельской налоговой Вячеслав Масалкин был уволен в феврале 2018 года. Его обязанности до недавнего времени исполняла заместитель руководителя Вера Вятчина.

Гнедых уже приступил к исполнению обязанностей.