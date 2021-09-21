Депутаты от «Единой России» в Мурманске выступили против «единороссовского» кандидата в мэры

Депутаты горсовета Мурманска, где большинство мандатов принадлежит «Единой России», отказались назначить на пост главы города кандидата, которого утвердили губернатор области и федеральное руководство партии.

Как сообщает «Коммерсантъ», после выступления претендента на пост мэра Ольги Дзюбы депутаты начали задавать ей вопросы не только хозяйственного, но и политического характера. В частности, член фракции ЕР Антонина Климова поинтересовалась, почему Дзюба пошла на выборы самовыдвиженцем, хотя возглавляет городскую ячейку партии. В ответ она заверила депутатов, что пошла самовыдвиженцем «глубоко осознанно» и считает своим долгом «помогать мурманчанам независимо от партийной принадлежности».

Горсовет это не убедило, и по итогам голосования кандидата поддержали лишь 8 депутатов из 25. Они не приняли в расчет даже то, что кандидатура Ольги Дзюбы была согласована на мэрский пост не только региональными властями, но и генсоветом «Единой России» — федеральным руководством партии. После голосования сессию прервали, а во время перерыва в горсовет приехал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Видимо, депутаты чего-то недопоняли. Убежден, что в ближайшее время поймут», — сообщил он «Коммерсанту».

По мнению политолога Ростислава Туровского, местные элиты, связанные с бывшим мэром Мурманска, а ныне депутатом Госдумы Алексеем Веллером, дали понять губернатору, что не готовы сходу поддерживать его кандидата.

«Депутаты хотят сохранить политическую автономию. Они представляют бизнес, который со времен Веллера занимает в городской экономике серьезное место». Впрочем, эксперт не сомневается, что Чибису удастся найти с ними компромисс.