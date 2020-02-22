На празднике в Петрозаводске набирают контрактников в спецсназ

В торговом центре Петрозаводска, где проходит праздник, посвященный Дню защитника Отечества, приглашают на службу по контракту.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего", в настоящий момент в торгово-развлекательном центре на Лесном проспекте, 47 проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

На одной из площадок развернули деятельность представители войсковой части 64044, которые приглашают молодых людей на службу по контракту в спецсназ.



Столица на Онего

По словам нашего корреспондента, пока бланки остаются пустыми, но многие юноши подходят посмотреть оружие.

Напомним, что посмотреть, какие мероприятия сегодня проходят в Петрозаводске, можно здесь.



Столица на Онего



Столица на Онего