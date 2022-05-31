На проспектах и площадях Петрозаводска появились цветы (ФОТО)

Вазоны и клумбы начали украшать в центральной части города.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, ООО «Городской комбинат благоустройства» приступил к посадке цветов в вазоны и клумбы на общественных территориях города.

Часть вазонов на проспекте Ленина и площади Гагарина уже оформлены. На очереди — площадь Кирова, района возле Национального театра Карелии. Затем работа будет продолжена в других районах города.

Всего в Петрозаводске планируется высадить более 230 тысяч растений: колеус, петуния, гвоздика, биденс, батат, хлорофитум и другие цветы.