На публичные слушания по бюджету Петрозаводска студентов привел "куратор"

В администрации Петрозаводска состоялись публичные слушания по проекту бюджета города на 2019 год.

Прошедшие накануне в администрации Петрозаводска публичные слушания по проекту городского бюджета на 2019 год в очередной раз подтвердили – высказывать свою гражданскую позицию представители общественности предпочитают в социальных сетях: в обсуждении главного (и весьма спорного) финансового документа приняло участие меньше 200 человек. И, как обычно, примерно половина из них – студенческого возраста - пришла стройными рядами под руководством "куратора". На вопрос, по какому поводу они здесь собрались и как сами оценивают параметры будущего бюджета, ребята, улыбаясь, предпочли отмолчаться. Впрочем, такая картина в зале на публичных слушаниях выглядит предпочтительнее, чем 10-20 сотрудников администрации, которые обычно составляют кворум при обсуждении менее актуальных вопросов.

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