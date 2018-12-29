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Новости. Экономика
07:15, 29 Декабря 2018
фото: Pixabay

На развитие агропромышленного комплекса в Карелии потратили около 700 млн рублей

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Объем государственной поддержки субъектам агропромышленного комплекса, а также на развитие сельских территорий региона в текущем году составил 692,7 млн рублей, сообщили в правительстве Карелии.

Из федерального бюджета сумма господдержки составила 214,5 млн рублей, из бюджета Карелии – 478,2 млн рублей. Мерами государственной поддержки воспользовались порядка 120 субъектов агропромышленного комплекса региона.

Бюджетные средства предоставлены на следующие приоритетные направления развития: развитие животноводства (354,3 млн рублей), развитие малых форм хозяйствования (116,1 млн рублей), развитие рыбного хозяйства (69,9 млн рублей), повышение почвенного плодородия (44,8 млн рублей), техническое перевооружение и модернизацию производства (41,5 млн рублей), развитие растениеводства (37,7 млн рублей), устойчивое развитие сельских территорий (28,4 млн рублей).

Деньги освоены в полном объеме.

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