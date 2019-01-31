На реализацию местных инициатив потратят 60 млн рублей

Конкурсные испытания прошли 80 из 95 заявленных проектов. В этом году по инициативе Правительства Карелии на реализацию программы выделено 60 млн рублей, сообщили в правительстве Карелии.

Все утвержденные комиссией участники программы получат субсидии из бюджета республики.

В этом году на конкурс поступило 95 заявок из городов и районов республики, при этом наибольшую активность проявляют сельские поселения. Отбор прошли 80 проектов. Основные направления проектов-победителей: ремонт и установка спортивных объектов (25), обустройство мест отдыха (15), ремонт объектов культуры (12), уличного освещения (11) и водоснабжения (10).

Больше всего привлек внимание общественности проект по благоустройству парковочной автостоянки у центрального входа в здание Пудожской центральной районной больницы, для голосования за который собралось более 400 человек.

Среди проектов-победителей – обустройство хоккейных площадок в селе Толвуя, поселке Новая Вилга и селе Рыбрека, футбольного поля в поселке Сосновец, восстановление дендропарка в городе Сортавала. Впервые за время существования программы будет приобретен трактор: техника требуется для уборки снега в поселке Тикша.