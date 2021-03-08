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На региональных дорогах Карелии обновят 2,5 тысячи знаков

Новости. Общество
10:18, 09 Марта 2021
фото: © Минтранс Карелии
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На обновление дорожных знаков планируется потратить 20 млн рублей, сообщили в Минтрансе Карелии.

На средства национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будут обновлены дорожные знаки на региональных трассах.

Государственный контракт на установку дорожных знаков заключат в первой декаде марта. Победившая по итогам конкурса организация будет обязана в течение весенне-летнего сезона этого года приобрести, смонтировать и установить более 2,5 тыс. знаков. Начальная цена контракта – около 20 млн рублей.

Новые средства безопасности движения появятся не только на ремонтируемых в рамках нацпроекта участках республиканских дорог, но и там, где существующие дорожные знаки требуют замены.

В Минтрансе отметили, что в этом году на средства "БКАД" на региональные дороги будет также нанесено более 850 километров горизонтальной дорожной разметки.

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