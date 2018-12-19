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Новости. Общество
15:59, 19 Декабря 2018
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

На реконструкцию Онежской набережной в Петрозаводске планируется направить до 8 млрд рублей

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Премьер-министр Карелии Александр Чепик рассказал депутатам Петросовета, как будет развиваться республиканская столица.

Александр Чепик выступил 19 декабря на сессии городского совета Петрозаводска, где обсуждался проект муниципального бюджета на следующий год. По словам Чепика, он пришел к депутатам накануне Нового года, чтобы рассказать о том, какие шаги предпринимает республиканское правительство по развитию карельской столицы, и вместе решить те вопросы, которые требуют совместного участия региональных и городских властей.

"Одной из проблем остается набережная, – сказал Чепик. – Мы видим, что она не выдерживает нагрузки, которая есть. Нас поддержали в необходимости строительства берегоукрепительных сооружений вдоль всего побережья Онежского озера города Петрозаводска. В первую очередь, это будет сделано для того, чтобы расширить набережную, и спасти ту набережную, которая есть сейчас. Это большой объект, он будет стоить около 6-8 миллиардов рублей. Но для нас это будет, можно сказать, визитной карточкой города Петрозаводска в ближайшем будущем".

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