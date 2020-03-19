На роскошную недвижимость осужденного за педофилию Романова не нашлось покупателей

Имущество осужденного за взятки и педофилию бывшего вице-спикера парламента Карелии Ивана Романова было арестовано и выставлено на торги, но на него не нашлось покупателей.

Это следует из определения Арбитражного суда Карелии на заявление финансового управляющего, который ведет процедуру банкротства Романова.

Продать удалось только катер – со второй попытки. Квартира и гаражный бокс реализованы не были. За какую сумму пытались продать это имущество, и что теперь с ним будут делать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".