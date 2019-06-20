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Новости. Общество
19:40, 20 Июня 2019
фото: Instagram

На руке Ксении Собчак заметили обручальное кольцо

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Фанаты телеведущей подозревают, что ей сделали предложение.

О том, что у Ксении Собчак роман с Константином Богомоловым, известно уже полгода. В январе тогда еще бывший официальным супругом журналистки актер Максим Виторган набросился на режиссера с кулаками, разбив ему нос. Вскоре стало известно, что Собчак и ее муж не живут вместе.

В начале июня Максим и Ксения официально оформили развод. Вместе с тем, в последние месяцы Собчак все чаще замечали в компании Богомолова.

Сто-кадр

 Так, они вместе присутствовали на недавнем "Кинотавре". Несмотря на то, что их связь очевидна, Собчак предпочитает не распространяться на эту тему, пишет издание "Узнай все".

"Мы не скрываемся ни от кого, но и не афишируем наши отношения", – подчеркнула Ксения.

Теперь же на руке у телеведущей заметили обручальное кольцо.

Украшение можно было увидеть в новом выпуске шоу Собчак, куда она пригласила журналиста Ивана Голунова. Поклонники светской львицы, конечно, сразу же решили, что это – подарок Богомолова. Однако так ли это в действительности, неясно. 

 

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