На Рунет могут потратить свыше 30 млрд рублей

На выполнение требований так называемого законопроекта о суверенном Рунете из бюджета РФ выделят на 10 млрд рублей больше, чем заявляли авторы проекта месяц назад.

Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", пишет РБК.

Единственную публичную оценку расходов на "суверенный Рунет" приводил один из авторов инициативы – сенатор Андрей Клишас: в начале февраля он заявлял, что на защиту Рунета от внешних угроз дополнительно предусмотрено более 20 млрд рублей бюджетных средств, однако на тот момент в документах "Цифровой экономики" они не значились.

В последней редакции паспорта "Цифровой безопасности" появился новый раздел с перечнем проектов примерно на 50 млрд рублей, большая часть из которого касается именно реализации мер по защите Рунета:

- 20,8 млрд рублей предусмотрено на закупку оборудования, которое будет обеспечивать безопасность российского сегмента интернета;



- около 4,5 млрд рублей – на сбор информации об интернет-адресах, номерах автономных систем и связей между ними, маршрутах трафика в интернете, а также на управление специализированным программным обеспечением;



- около 5,5 млрд рублей планируется потратить на разработку программно-аппаратных средств, которые будут обеспечивать сбор и хранение информации, мониторинг и управление сетями общего пользования, мониторинг маршрутов трафика в интернете и др.



Представитель АНО "Цифровая экономика" отказался от комментариев.

Финальный бюджет законопроекта будет зависеть от той концепции создания суверенного Рунета, которую согласуют законодатели и правительство.

Например, уже после первого чтения Совет Федерации предложил предусмотреть траты не только на оборудование для сетей операторов, но и на его операционное обслуживание.