Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
20:40, 26 Марта 2019
фото: © EPA/JULIAN STRATENSCHULTE

На Рунет могут потратить свыше 30 млрд рублей

Загрузка...

На выполнение требований так называемого законопроекта о суверенном Рунете из бюджета РФ выделят на 10 млрд рублей больше, чем заявляли авторы проекта месяц назад.

Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", пишет РБК. 

Единственную публичную оценку расходов на "суверенный Рунет" приводил один из авторов инициативы – сенатор Андрей Клишас: в начале февраля он заявлял, что на защиту Рунета от внешних угроз дополнительно предусмотрено более 20 млрд рублей бюджетных средств, однако на тот момент в документах "Цифровой экономики" они не значились.

В последней редакции паспорта "Цифровой безопасности" появился новый раздел с перечнем проектов примерно на 50 млрд рублей, большая часть из которого касается именно реализации мер по защите Рунета:

- 20,8 млрд рублей предусмотрено на закупку оборудования, которое будет обеспечивать безопасность российского сегмента интернета;

- около 4,5 млрд рублей – на сбор информации об интернет-адресах, номерах автономных систем и связей между ними, маршрутах трафика в интернете, а также на управление специализированным программным обеспечением;

- около 5,5 млрд рублей планируется потратить на разработку программно-аппаратных средств, которые будут обеспечивать сбор и хранение информации, мониторинг и управление сетями общего пользования, мониторинг маршрутов трафика в интернете и др.

Представитель АНО "Цифровая экономика" отказался от комментариев. 

Финальный бюджет законопроекта будет зависеть от той концепции создания суверенного Рунета, которую согласуют законодатели и правительство.

Например, уже после первого чтения Совет Федерации предложил предусмотреть траты не только на оборудование для сетей операторов, но и на его операционное обслуживание.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.03.2019, 13:00
ВИДЕО: В Петрозаводске сотрудники ГИБДД ведут скрытое наблюдение за водителями
23.03.2019, 21:40
Звезды Comedy Woman сделали фото 18+
19.03.2019, 19:10
Егор Крид попал в гей-скандал
23.03.2019, 14:46
ФОТО и ВИДЕО: Участники митинга в Петрозаводске потребовали отставки действующей власти
25.03.2019, 07:15
РПЦ планирует вернуть здание Дома офицеров в Петрозаводске
24.03.2019, 13:00
Жители Карелии спасают мать двойняшек от рака

Аналитика

25.03.2019 14:18
Капитал
Войница против Минсельхоза: приказ оспорят в суде 1
Жители рунопевческой деревни на севере Карелии встали на защиту озера от форелеводов.
"Нам не нужна такая стабильность!" 3
25.03.2019 11:50
МегаФон отчитался о росте скачиваемого трафика
22.03.2019 16:22
"Ну, вы, ребята, даете!" 9
22.03.2019 12:33
Кэшбэк как новая "фишка" мобильной связи
20.03.2019 10:10
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:49
Личное мнение
Лед тронулся 2
В стране происходит фундаментальное изменение отношений власти и гражданина, государства и избирателя, считает политолог Олег Реут.
Из жизни фруктов 4
19.03.2019 14:09
Никто, кроме нас 1
18.03.2019 12:32
Приспособление во всем 13
11.03.2019 11:04
архив чтиво

Медиа

"СТОП-КАДР" с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
22.03.2019 10:22
все фото и видео

Опрос

Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»