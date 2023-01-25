На рынке труда Карелии резко вырос спрос на начальников и прислугу

Уровень конкуренции за рабочие места среди жителей Карелии сильно изменился за последние 2 года.

В 15 профессиональных сферах число кандидатов существенно выросло, а в 10, наоборот, наблюдается серьезное сокращение числа претендентов.

Это следует из результатов анализа рынка труда, проведенного сервисом по трудоустройству hh.ru.

Наиболее острый дефицит кадров наблюдается в сферах «Добыча сырья», «Домашний персонал», «Банки, инвестиции, лизинг» (не более 1 кандидата на вакансию).

В сфере искусства и масс-медиа ситуация была более благополучной ещё 2 года назад: на одно рабочее место претендовали не менее 6 человек, но за 2 года число кандидатов упало почти на 2 пункта.

Ещё более резкое изменение касается вакансий топ-менеджеров в Карелии. Два года назад конкуренция среди них была почти 7 человек на место, а теперь лишь 2. Специалистов, способных к руководящей работе стало не хватать.

Вместе с тем, упал спрос на представителей ряда других профессий. Там высокая конкуренция. Это касается сфер «Юристы» (9 резюме на вакансию), «Наука, образование» (7 человек на место).