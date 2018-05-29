На сайте прямой линии появились первые вопросы россиян Путину

На сайте прямой линии, которая состоится 7 июня, появились первые вопросы россиян к президенту Владимиру Путину. Россиян волнуют цены на бензин, пенсионный возраст, новое правительство, жилье и другие темы.

Так, в разделе "Вопросы экономики" автор беспокоится из-за роста цен на бензин. "Когда у нас перестанут так быстро расти цены на бензин? Цена под 50 руб. Это очень много, что влияет на общую инфляцию в стране, на продукты питания, услуги, товары, ЖКХ", - рассуждает он. По мнению автора вопроса, Россия «может позволить себе» более низкие цены на бензин за счет добычи нефти.

В рубрике "Популярное" есть вопрос о новом ведомстве — министерстве науки и просвещения. Автор вопроса интересуется, планируется ли создание научно-образовательных центров и активная интеграция вузов и институтов Академии наук.

Россиян интересует также программа обеспечения жильем молодых семей и увеличение пенсионного возраста. "Средний возраст жизни мужчин в Тульской области - 64 года. Предлагается повысить пенсионный возраст до 65 лет! Зачем нам такая пенсионная реформа?" - задается вопросом другой автор.

Еще один вопрос касается реформы "Чистая страна" — житель деревни Свистягино Воскресенского района Подмосковья просит президента перенести строительство мусоросжигательного завода подальше от места проживания людей.

Ранее Русская служба BBC сообщила, что что прямая линия с Путиным в этом году изменит формат и пройдет без зрителей в студии. Источник телерадиокорпорации говорил, что отказ от живой аудитории обусловлен интересами телезрителей и позволит сосредоточиться именно на их вопросах. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что программа в этом году предусматривает различные новации, передают "Ведомости".