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На севере Карелии два брата, объединив усилия, обворовали магазин

Новости. Криминал
18:20, 31 Марта 2021
фото: © fotolia.com
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В Костомукше полицейские накрыли семейную банду из двух местных безработных, похитивших еду из магазина, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Костомукши установили, что к краже в одном из сетевых магазинов причастны двое ранее судимых за аналогичные преступления местных жителей 39 и 48 лет.

По версии следствия, мужчины похитили товары с витрины на общую сумму более двух с половиной тысяч рублей.

Подозреваемые - братья, оба безработные. 25 марта они пришли в гипермаркет у дома, чтобы похитить алкогольные напитки и продукты питания. Преступление чуть было не сорвалось, когда у выхода мужчин остановил охранник. Он увидел, что братья брали водку, однако не оплатили её. Горожане вернули спиртное и сообщили, что остальные товары они приобрели в другом магазине, а затем покинули торговую точку. Обман раскрылся после просмотра записей с камер видеонаблюдения.

Жители Костомукши дали признательные показания. В отношении подозреваемых по статье "кража" возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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