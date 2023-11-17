На севере Карелии идут переговоры финских и российских пограничников

Финские пограничники вступили в переговоры с российскими коллегами в пункте пропуска Вартиус-Люття в районе Костомукши.

На пограничном пункте «Вартиус» идут переговоры между финскими и российскими пограничниками, сообщает Фонтанка, ссылаясь на СМИ из Суоми.

Как пишут 19 ноября журналисты, некоторые из тех, кого якобы «вытеснили» на финскую сторону пограничного барьера из России, не подали прошение о предоставлении убежища, поэтому теперь финны пытаются выяснить, что с ними делать и хотят ли они вообще ехать в Финляндию. Проезд через МАПП закрыт.

В субботу вечером, когда пункт закрывали в первый раз, ситуация была аналогичной. Это полностью останавливало нормальное трансграничное движение.