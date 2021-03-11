На севере Карелии подростки на угнанных снегоходах доехали до уголовного дела

В Лоухском районе двое молодых людей подозреваются в угоне снегоходов, сообщили в Следкоме Карелии.

Кемский межрайонный следственный отдел расследует уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, подозреваемых в угоне снегоходов.

По версии следствия, в январе подозреваемые, находясь в поселке Лоухи, дважды совершили угоны снегоходов марки "Буран", которые находились в гараже местного жителя. Подозреваемые проникали в гараж, заводили снегоходы, после чего катались на них.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данные преступления предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.