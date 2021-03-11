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На севере Карелии подростки на угнанных снегоходах доехали до уголовного дела

Новости. Криминал
13:30, 12 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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В Лоухском районе двое молодых людей подозреваются в угоне снегоходов, сообщили в Следкоме Карелии.

Кемский межрайонный следственный отдел расследует уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, подозреваемых в угоне снегоходов.

По версии следствия, в январе подозреваемые, находясь в поселке Лоухи, дважды совершили угоны снегоходов марки "Буран", которые находились в гараже местного жителя. Подозреваемые проникали в гараж, заводили снегоходы, после чего катались на них.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данные преступления предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

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