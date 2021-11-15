На севере Карелии мужчина присвоил себе забытые в банкомате деньги

В Костомукше завершено расследование уголовного дела по факту кражи, сообщили в МВД Карелии.

В Костомукше окончено расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам по статье «кража», в котором фигурирует 48-летний местный житель.

Как выяснилось, в сентября он с товарищем пошел в местный торговый центр за покупками, а после друзья расположились на скамейке в нескольких метрах от банкомата. В какой-то момент мужчина заметил, что кто-то забыл в лотке для выдачи купюр деньги.

Костомукшанин забрал их, не попытавшись найти хозяина. Часть своей добычи из 15 тысяч рублей он подарил приятелю, остальное потратил сам.

Позднее в полицию поступило заявление о краже. Хозяин денег признался, что забыл их в банкомате по невнимательности. Установить виновного помогла запись камеры видеонаблюдения.

В настоящее время обвиняемый признал свою вину и полностью возместил материальный ущерб. Его дальнейшую судьбу решит суд.