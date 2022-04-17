На севере Карелии мужчина вышел на станции у леса и пропал

В Лоухском районе Карелии в лесу пропал 37-летний мужчина — ведутся поиски.

Как сообщается в паблике «Доброспас», сотрудники полиции по Лоухскому району разыскивают без вести пропавшего Эдуард К. 1984 года рождения, который 22 июня в районе 3.00 со станции Чупа ушел в лес и пропал.

Всех лиц, располагающих информацией о месте нахождения разыскиваемого или видевших его после 22 июня, полиция просит незамедлительно сообщать значимые сведения по телефонам в Лоухском районе Карелии: 8-921-467-3205, (814-39)5-90-70 и 02 ( с моб. 102).