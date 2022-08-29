На севере Карелии мужчину сбили на пешеходном переходе

Сбитого в Костомукше пешехода накрыли спасательным покрывалом.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в Костомукше в результате ДТП 8 сентября пострадал пешеход.
Авария произошла в 21.50 на пересечении улиц Антикайнена и Надежды. Водитель за рулем автомобиля Honda Civic сбил пешехода — 41-летнего мужчину, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу.
До приезда медиков инспекторы ДПС оказали мужчине первую помощь, а также накрыли его изотермическим спасательным покрывалом.
По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
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