На севере Карелии мужчину сбили на пешеходном переходе

Сбитого в Костомукше пешехода накрыли спасательным покрывалом.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в Костомукше в результате ДТП 8 сентября пострадал пешеход.

Авария произошла в 21.50 на пересечении улиц Антикайнена и Надежды. Водитель за рулем автомобиля Honda Civic сбил пешехода — 41-летнего мужчину, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу.

До приезда медиков инспекторы ДПС оказали мужчине первую помощь, а также накрыли его изотермическим спасательным покрывалом.

По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.