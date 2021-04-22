На севере Карелии сгорел строящийся частный дом (ФОТО)

Пожарные Костомукши потушили огонь, охвативший строящийся частный дом в дачном поселке недалеко от города.

В Костомукше 22 апреля в 3.23 пожарные тушили огонь в частном доме. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 9 человек личного состава пожарной части. Информация об этом появилась в паблике Костомукшского пожарного отряда.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, пожар произошел в строящемся частном одноэтажном доме в дачном поселке Заречный, по улице Молодежная. Причины возгорания уточняются. Погибших и пострадавших нет.