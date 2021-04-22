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На севере Карелии сгорел строящийся частный дом (ФОТО)

Новости. Происшествия
12:18, 23 Апреля 2021
фото: © 2 пожарно-спасательный отряд ФПС по РК
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Пожарные Костомукши потушили огонь, охвативший строящийся частный дом в дачном поселке недалеко от города.

В Костомукше 22 апреля в 3.23 пожарные тушили огонь в частном доме. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 9 человек личного состава пожарной части. Информация об этом появилась в паблике Костомукшского пожарного отряда.

 

Как уточнили в пресс-службе МЧС, пожар произошел в строящемся частном одноэтажном доме в дачном поселке Заречный, по улице Молодежная. Причины возгорания уточняются. Погибших и пострадавших нет.

 

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