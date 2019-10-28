На севере Карелии отремонтировали пять ЛЭП

Специалисты Прионежской сетевой компании закончили ремонты линий электропередачи в Калевальском районе республики.

Работы по модернизации ЛЭП велись хозяйственным способом со второго квартала нынешнего года.

Отремонтированные воздушные линии напряжением 0,4 кВ подают электроэнергию потребителям в поселках Калевала, Куусиниеми, Боровой и Юшкозеро.

На четырех ЛЭП заменили 101 опору. По словам представителей АО "ПСК" проведенные работы значительно увеличат надежность энергоснабжения северных населенных пунктов. Ремонты ЛЭП были проведены в рамках "Ремонтной программы" предприятия по подготовке энергообъектов к зиме 2019 – 2020 г.г.

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.