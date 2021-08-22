На севере Карелии пьяный дебошир ломился ночью в Дом культуры

В республике сотрудники Росгвардии пресекли ряд мелких хищений, сообщают в ведомстве.

На днях тревожная сигнализация дважды срабатывала в одном из охраняемых магазинов Кеми. Сотрудники вневедомственной охраны задержали двух граждан за совершение мелких хищений.

Аналогичные правонарушения совершили задержанный в петрозаводском гипермаркете житель Кондопоги и житель Беломорска, который 22 августа попался на хищении коньяка.

Также сигнал тревоги поступил на пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны ночью минувшего воскресенья из Дома культуры в Беломорске. Группой задержания при осмотре территории был задержан пьяный мужчина, который повредил несколько входных дверей.



Всех нарушителей передали сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что в Карелии задержаны шесть покупателей, пытавшихся вынести из магазина ложки, вилки, виски и ящик овощей.