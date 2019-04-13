На севере Карелии пожарные семь часов тушили жилой дом

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В Лоухском районе сегодня ночью произошел серьезный пожар в жилом доме.
По сообщению МЧС Карелии, пожарно-спасательные подразделения Лоухского района (8 чел., 2 ед. техники) и пожарный поезд станции Кандалакша привлекались сегодня для ликвидации пожара в жилом доме на станции Полярный круг. Восьмиквартирный дом тушили с полуночи до 7:26 утра.
Как рассказали "Столице на Онего" в МЧС Карелии, погибших и пострадавших нет. Само строение восстановлению, видимо, уже не подлежит.
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