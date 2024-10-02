На севере Карелии провалилась дорога

В Калевальском районе автомобилистов предупредили об опасности.

О провале покрытия на дороге «Войница — Калевала» в одном километре от Войницы в Калевальском районе рассказали в паблике «Антибеседка — Костомукша».

«Труба упирается в кол, дальше трубы нет. Дорожное покрытие держится на металлической решетке. Обязательно объезжайте, чтобы машина не провалилась», — написали в паблике.

Также там уточнили, что о проблеме сообщено в Управдор Карелии.