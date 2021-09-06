На севере Карелии рыбак утопил дорогую лодку своего односельчанина и сбежал

Житель поселка в Калевальском районе хотел перевезти на чужой лодке вещи для отдыха, но их оказалось так много, что лодка за 70 тысяч затонула, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Калевальского района поступило заявление от жителя одного из поселков. Утром он обнаружил, что с берега озера исчезла его лодка, а позже обнаружил ее в воде. Ущерб был оценен более чем в 67 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и выяснили картину произошедшего. Оказалось, что лодкой потерпевшего пытался воспользоваться 49-летний односельчанин.

Мужчина признался, что собирался добраться до острова, чтобы отдохнуть и порыбачить. Он привез на берег свое оборудование и, чтобы транспортировать его дальше, взял чужую лодку. Вещей оказалось много, и лодка стала тонуть. В итоге мужчина попытался вытащить ее на берег, но не справился и убежал.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело.