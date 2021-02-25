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На севере Карелии похитительница продуктов попалась с поличным

Новости. Криминал
15:54, 26 Февраля 2021
фото: © Илья Питалев/ТАСС
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В Беломорске работница магазина предотвратила преступление, сообщили МВД Карелии.

В дежурную часть полиции по Беломорскому району поступило сообщение от товароведа сетевого магазина. В разгар рабочего дня ей удалось задержать женщину, пытавшуюся похитить товар на сумму более 10 тысяч рублей.

Прибывшим на помощь стражам правопорядка женщина рассказала, что ее внимание привлекла сработавшая антикражная система. Она остановила посетительницу, которая в тот момент направлялась к выходу, и попросила открыть сумку. Та, осознав, что ее изобличили, стала выбрасывать похищенное, а также скидывать товары с прилавков на пол. Работница магазина закрыла входную дверь и вызвала полицию.

Кроме того, она позвонила и рассказала о случившемся мужу - работнику органов внутренних дел, и тот быстро прибыл. Пока полицейские осматривали место происшествия, мужчина обошел другие торговые точки и предупредил продавцов о возможных хищениях. Благодаря его действиям по записям камер наблюдения были выявлены еще несколько фактов преступлений, совершенных в тот же день.

Подозреваемая была доставлена в отдел полиции, где дала признательные показания и добровольно вернула похищенное. В настоящее время установлена ее причастность к серии краж, совершенных в разных районах республики. В отношении фигурантки возбуждено несколько уголовных дел.

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