На севере Карелии собираются открыть новую форелевую ферму

Планы форелеводов разместить садки на Лоухском озере вызывают обеспокоенность местных жителей.

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии назначило на 21 февраля заседание комиссии по определению границ рыбоводных участков. На нем предполагается обсудить формирование нового участка для выращивания форели на озере Лоухском.

Однако планы форелеводов вызывают обеспокоенность населения поселка Плотина Лоухского района, для которых это озеро является источником питьевой воды. В январе в поселке прошло собрание местных жителей, которые проголосовали против разведения форели на Лоухском озере.