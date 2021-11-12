На севере Карелии в пожаре погиб человек

В сгоревшем деревянном доме в Лоухском районе был обнаружен труп.

По сообщению МЧС, 29 декабря в 22.59 пожарно-спасательные подразделения Лоухского района в составе 7 человек и 2 единиц техники, а также добровольцы из местной пожарной дружины боролись с огнем в жилом доме в поселке Сосновый, на улице Школьная. В 02 часа 30 декабря пожар был потушен.

Как уточнили в МЧС Карелии, в результате пожара пострадали две квартиры из трех, бывших в доме. В одной из квартир был обнаружен погибший. Причины пожара выясняются.

Ранее женщина погибла на пожаре в поселке Карелии.