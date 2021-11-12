890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Два фельдшера, которые возят пациентов на томографию, рассказали об истинном положении дел с коронавирусом в Карелии (ВИДЕО) 13
Сегодня 10:01

На севере Карелии в пожаре погиб человек

Новости. Происшествия
15:14, 30 Декабря 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Новости партнеров

В сгоревшем деревянном доме в Лоухском районе был обнаружен труп.

По сообщению МЧС, 29 декабря в 22.59 пожарно-спасательные подразделения Лоухского района в составе 7 человек и 2 единиц техники, а также добровольцы из местной пожарной дружины боролись с огнем в жилом доме в поселке Сосновый, на улице Школьная. В 02 часа 30 декабря пожар был потушен.

Как уточнили в МЧС Карелии, в результате пожара пострадали две квартиры из трех, бывших в доме. В одной из квартир был обнаружен погибший. Причины пожара выясняются.

Ранее женщина погибла на пожаре в поселке Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.12.2021, 18:17
Задержан по подозрению в даче взятки руководитель регоператора по вывозу мусора в Карелии (СРОЧНО)
27.12.2021, 11:28
Суд Петрозаводска приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы (СРОЧНО)
24.12.2021, 14:23
Красота и беднота: индекс качества жизни в Петрозаводске
28.12.2021, 14:33
Цены на природный газ для населения Карелии вырастут в 2022 году
24.12.2021, 07:15
Опубликован график выплаты пенсий и пособий в новогодние праздники в Карелии
29.12.2021, 09:38
Целая семья умерла от коронавируса в Карелии

Чтиво

27.12.2021 13:10
Без политики
Родители- энергетики и дети-художники
В акционерном обществе «Прионежская сетевая компания» прошел ставший уже традиционным конкурс детского рисунка.
«Теперь мы все можем»
27.12.2021 09:00
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 17
21.12.2021 15:41
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»