На севере Карелии в среду может похолодать до -24 градусов

О погоде на 13 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

В Петрозаводске 13 марта будет облачная с прояснениями погода. Выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью северный, северо-западный умеренный. Днем – переменный слабый.

Температура ночью составит -6, -8 градусов, днем потеплеет до -2, -4.

В Карелии будет облачная с прояснениями погода. Ночью по южным, юго-восточным районам выпадет небольшой, местами умеренный снег. Днем в отдельных районах ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью северный, северо-западный умеренный. Днем переменных направлений слабый.

Ночью столбик термометра задержится на показателях -9, -10. На севере похолодает до -24 градусов, по юго-восточным районам будет -5,-10. Днем температура составит -2, -7 градусов.