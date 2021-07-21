На севере Карелии введен карантин по трихинеллезу

Опасное заболевание выявлено у добытого на охоте медведя.

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии ввело на территории Лоухского района карантин по трихинеллезу. Как сообщил Республиканский центр ветеринарии и консультирования, опасное заболевание было выявлено у медведя, убитого на охоте.

На период действия карантина в районе установлен запрет на добычу зверей, подверженных этому заболеванию. К ним, помимо медведя, относятся многие всеядные животные, в том числе кабаны и грызуны. Трихинеллезом могут заболеть домашние животные – свиньи и лошади, а также человек.