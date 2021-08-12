На севере Карелии взяли под стражу гражданина Украины, находящегося в международном розыске за мошенничество

В Лоухском районе арестован гражданин Украины, обвиняемый в мошенничестве и находящийся в международном розыске, сообщили в районном суде.

Лоухский районный суд рассмотрел ходатайство исполняющего обязанности прокурора района об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданину, находящемуся в международном розыске за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 190 (три эпизода), ч.3 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

В ходе рассмотрения ходатайства судом установлено, что житель Украины привлекается к уголовной ответственности на родине, о чем свидетельствует сообщение о подозрении следователя, наличие решения следственного судьи об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, выдвинутые подозрения в совершении на территории Украины преступлений.

Кроме того, мужчина является гражданином Украины, гражданство Российской Федерации не приобретал, сведений о предоставлении ему статуса беженца не имеется, постоянного места жительства на территории РФ не имеет, скрылся от правоохранительных органов Украины, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

Указанные обстоятельства позволили суду принять решение об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он может скрыться от правоохранительных органов, чем воспрепятствовать исполнению запроса о его выдаче компетентным органам Украины.