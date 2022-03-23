На Северо-Западе объём платежей через сервис «Плати-QR» от СберБанка достиг 8 млрд рублей

В 2021 году объём платежей через сервис «Плати-QR» от СберБанка на Северо-Западе достиг 8 млрд рублей. Это в 10 раз больше, чем годом ранее.

«Микро- и малому бизнесу сервис даёт возможность экономить благодаря сниженным тарифам и отсутствию дополнительного торгового оборудования. Кроме того, он удобен и клиентам-физлицам, которые могут совершать безналичные покупки в тех торговых точках, где нет традиционного эквайринга — на рынках, в пунктах бытового обслуживания, небольших салонах красоты, цветочных магазинах — и при этом получать бонусы программы лояльности «СберСпасибо», — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Наибольшую популярность, если судить по объёму платежей, сервис приобрел среди предпринимателей Санкт-Петербурга (более 6 млрд руб.), Калининградской (около 400 млн руб.) и Ленинградской областей (более 150 млн руб.), а также Республики Карелия (более 100 млн руб.).

Для совершения оплаты нужен только Android- или iOS-смартфон и приложение СберБанк Онлайн с доступом к камере телефона. В приложении клиенту необходимо выбрать функцию «Оплата по QR-коду», которая уже активно используется клиентами, например, при оплате услуг ЖКХ.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк