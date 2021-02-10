На сколько выросли затраты торговцев из-за маркировки одежды: расчеты бизнес-омбудсмена в Карелии

Введение обязательной маркировки товаров лёгкой промышленности привела к росту затрат торговых организаций на 19 тысяч 150 рублей.

Такие расчеты опубликовала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова на основании данных, полученных с помощью Калькулятора решений для малого бизнеса на портале «Честный знак», где размещается информация о требованиях к маркировке.

Речь идет, в том числе, о маркировке остатков продукции, закупленной до 1 января. То, что приобретено после это даты, поступает в торговые точки уже с маркировкой. А остатки должны маркировать сами торговые организации.

Бизнес-омбудсмен напомнила, что в Карелии предприниматели могут получить компенсации затрат на маркировку. Субсидия предоставляется на сумму не более 70% от общих расходов бизнеса.

Из чего складываются эти расходы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".