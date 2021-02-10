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На сколько выросли затраты торговцев из-за маркировки одежды: расчеты бизнес-омбудсмена в Карелии

Новости. Экономика
10:41, 11 Февраля 2021
фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
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Введение обязательной маркировки товаров лёгкой промышленности привела к росту затрат торговых организаций на 19 тысяч 150 рублей.

Такие расчеты опубликовала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова на основании данных, полученных с помощью Калькулятора решений для малого бизнеса на портале «Честный знак», где размещается информация о требованиях к маркировке.

Речь идет, в том числе, о маркировке остатков продукции, закупленной до 1 января. То, что приобретено после это даты, поступает в торговые точки уже с маркировкой. А остатки должны маркировать сами торговые организации.

Бизнес-омбудсмен напомнила, что в Карелии предприниматели могут получить компенсации затрат на маркировку. Субсидия предоставляется на сумму не более 70% от общих расходов бизнеса.

Из чего складываются эти расходы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-02-11 11:09:59
А народ? А народ, как всегда, не понимает, откуда ветер дует.
карел
2021-02-11 11:07:43
А Титов при этом что ????????????
театральный критик
2021-02-11 11:05:09
Значит торговец штанами опять будет жаловаться на плохую уборку улиц. Народная примета :)
Ио
2021-02-11 12:03:02
театральный критик, значит у торговца штанами ты купишь штаны дороже чем раньше или будешь в рваных ходить
театральный критик
2021-02-11 12:12:52
Ио, я у него штаны не собираюсь покупать. В интернете дешевле. А он обычный перекуп и не более того. Раньше таких челночниками называли.
Вася
2021-02-11 10:46:04
Ездить на мерене и гулять по люксовым бабам.
Гость
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