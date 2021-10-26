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На слушаниях по Генплану Петрозаводска голосовали те, кого там не было: разъяснения Любарского

Новости. Общество
14:00, 26 Октября 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский назвал законной процедуру публичных слушаний по изменениям в Генплане города, большинство участников которых лично не голосовали за проект.

Разъяснения на этот счет мэр Петрозаводска дал на своей странице Вконтакте.

На очных собраниях участники слушаний представили доверенности от имени отсутствующих горожан и голосовали вместо них.

«Общее количество зарегистрированных участников публичных слушаний — 2296 человек. Из них 247 человек приняли участие в собраниях, 2049 человек предоставили доверенности участникам собраний. Подчеркну: такую возможность дает Гражданский Кодекс РФ. Да и в целом, вся процедура публичных слушаний очень жестко регламентирована законодательством», — написал Любарский.

Как сообщалось ранее, участники публичный слушаний одобрили предлагаемые изменения в Генплане. Решения, принятые на слушаниях, будут обсуждаться комиссией по подготовке изменений в Генплане. После этого документ будет направлен разработчику для внесения корректировок, а затем на согласование в федеральные и региональные органы власти. Окончательно изменения будут утверждены после того, как соответствующее решение примет горсовет Петрозаводска. Ожидается, что это произойдет в конце первого квартала 2022 года

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Комментарии

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User
2021-10-26 17:28:17
- Ты, вообще, живёшь на свете по доверенности. Машина на имя жены, дача на моё имя - ничего у тебя нет! Ты голодранец! ... и всё-таки надо тебе дать коленом...надо! (c)"Берегись автомобиля"
Кир
2021-10-26 18:04:20
User, ты тоже голытьба. Много ли заработал на ставке сторожа? Полагаю, немного. Квартирку мама купила. Мне то что? Живи как можешь. Других судить нельзя со своей колокольни. :)
David.
2021-10-26 15:26:53
Знаем, что задача сити- менагера грамотно отпиарить принятое решение. Понятно, что никакого местного самоуправления нет в принципе!
Кир
2021-10-26 18:00:47
David., более того, его нет и в России-матушке. Всё держится и держалось на самодержавии одного человека.
Кир
2021-10-26 14:41:36
Голосование обезличенное?
Гражданин
2021-10-26 14:23:46
Ну все же прекрасно понимают, что 99% тех кто дал доверенность - вынуждены были их дать по приказу или настойчивой просьбе своего руководства. А так конечно - все по закону.
Zim
2021-10-26 19:11:33
Гражданин, а если это так делается, то разве это не мошенничество? И почему Любарский, прокуратура и др. закрывают на это глаза? Неужели они все в сговоре и что-то с этого имеют?
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