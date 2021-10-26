На слушаниях по Генплану Петрозаводска голосовали те, кого там не было: разъяснения Любарского

Глава Петрозаводска Владимир Любарский назвал законной процедуру публичных слушаний по изменениям в Генплане города, большинство участников которых лично не голосовали за проект.

Разъяснения на этот счет мэр Петрозаводска дал на своей странице Вконтакте.

На очных собраниях участники слушаний представили доверенности от имени отсутствующих горожан и голосовали вместо них.

«Общее количество зарегистрированных участников публичных слушаний — 2296 человек. Из них 247 человек приняли участие в собраниях, 2049 человек предоставили доверенности участникам собраний. Подчеркну: такую возможность дает Гражданский Кодекс РФ. Да и в целом, вся процедура публичных слушаний очень жестко регламентирована законодательством», — написал Любарский.

Как сообщалось ранее, участники публичный слушаний одобрили предлагаемые изменения в Генплане. Решения, принятые на слушаниях, будут обсуждаться комиссией по подготовке изменений в Генплане. После этого документ будет направлен разработчику для внесения корректировок, а затем на согласование в федеральные и региональные органы власти. Окончательно изменения будут утверждены после того, как соответствующее решение примет горсовет Петрозаводска. Ожидается, что это произойдет в конце первого квартала 2022 года