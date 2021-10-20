Работа по легализации незаконной застройки в лесной зоне Петрозаводска близится к завершению

Легализация жилых домов и коммерческих объектов, незаконно построенных в лесном фонде Петрозаводска будет окончательно завершена после внесения изменений в Генеральный план города.

Проект изменений одобрили участники публичных слушаний, проходивших в администрации Петрозаводска.

Об этом сообщила «Столице на Онего» руководитель архитектурно-планировочного отдела администрации Ирина Назарова.

Проект изменений подготовлен федеральным проектным институтом «Союздорпроект» по заказу администрации Петрозаводска. Эта работа началась после того, как в 2016 году было принято решение коллегии по административным делам Верховного суда России. Коллегия нашла нарушения в Генплане, который действует в Петрозаводске с 2008 года — выяснилось, что 59 кварталов лесного фонда незаконно включены в границы города. К этому времени в указанных кварталах власти Петрозаводска выделили около 1,5 тыс. земельных участков физическим лицам, и еще около 350 участков — юридическим. Там было возведено несколько районов многоэтажной и индивидуальной жилой застройки, построены торговые и промышленные объекты.

По словам Назаровой, выделение этих участков под застройку было узаконено в 2017 году в рамках Лесной амнистии, но без изменений в Генплане власти не могут приступить к строительству инфраструктуры — дорог, коммунальных сетей и других объектов, которые нельзя строить в лесном фонде. Проект изменений в Генплане предусматривает исключение этих кварталов из лесного фонда и включение их в границы города.

В ходе подготовки к слушаниям поступило около 70 дополнительных предложений по изменению Генплана, подготовленных жителями и организациями города. Больше половины из этих предложений получили поддержку участников обсуждения.

С учетом коронавирусных ограничений слушания проходили несколько дней, чтобы не допустить одновременного присутствия в зале большого количества людей. Кроме того, участники получили возможность голосовать от имени целых групп жителей города по доверенности. По словам Назаровой, такая форма волеизъявления предусмотрена Гражданским кодексом, и прокуратура Петрозаводска согласилась с этим нововведением, пояснила руководитель отдела.

Решения, принятые на публичных слушаниях будут обсуждаться комиссией по подготовке изменений в Генплане. После этого документ будет направлен разработчику для внесения корректировок, а затем на согласование в федеральные и региональные органы власти. Окончательно изменения будут утверждены после того, как соответствующее решение примет горсовет Петрозаводска. Ожидается, что это произойдет в конце первого квартала 2022 года.