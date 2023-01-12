На службе без выходных

АО «ПКС-Водоканал» и АО «ПКС-Тепловые сети» — предприятия жизнеобеспечения, и для того, чтобы в новогодние праздники петрозаводчане отдыхали с комфортом, сотрудники «РКС-Петрозаводск» работали в усиленном режиме.

С 31 декабря по 8 января «ПКС-Водоканал» устранили 3 повреждения на сетях, отогрели 35 водопроводных колонок и разморозили 4 ввода в дом. Беспрерывно работали бригады по устранению засоров на канализации. Помимо этого, реагировали на сообщения и об открытых колодцах. В праздничные дни подвоз воды в дома, неподключенные к централизованным сетям, проходил по расписанию.

На тепловых сетях повреждений не было. Сотрудники АО «ПКС-Тепловые сети» по графику проводили обходы трубопроводов и регулировку гидравлического режима. Работали бригады сетевых районов и оперативные службы.

Несмотря на то, что официальные выходные закончились, в январе еще будут праздники, и «РКС-Петрозаводск» убедительно просит петрозаводчан не забывать о правилах пользования канализацией: во избежание засоров не выбрасывайте в унитаз жир, оставшийся после приготовления блюд, салаты и прочие бытовые отходы.

В случае, если вы увидели повреждение на уличных сетях, пожалуйста, обратитесь в диспетчерскую службу АО «ПКС-Водоканал» по телефону +7 (8142) 76-64-04 или АО «ПКС-Тепловые сети» по телефону +7 (8142) 71-00-52.

Не проходите мимо открытого люка колодца. Отправить фото открытого колодца и указать приблизительный адрес его расположения можно с помощью сервиса «Водный сигнал» по телефону 8 (911) 430-05-47 (WhatsApp, Viber). Еще один способ связи — электронный адрес signal@rks.karelia.ru или форма «Сообщить о проблеме» на сайте АО «ПКС-Водоканал» http://pks-vodokanal.ru/appeals. Также вашу заявку примут диспетчерские службы Тепловых сетей и Водоканала.