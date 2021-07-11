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На станции переливания Петрозаводска заканчиваются запасы крови с отрицательным резус-фактором

Новости. Общество
13:16, 12 Июля 2021
фото: ©Столица на Онего

Служба крови Карелии остро нуждается в донорах с отрицательным резус-фактором.

Как сообщается в паблике Республиканской станции переливания крови, учреждение по-прежнему остро нуждается в донорах с отрицательным резус-фактором из-за снижения запасов крови. На 13 июля есть повышенная потребность в крови O (I) Rh (-), A (II) Rh (-), B (III) Rh (-), АВ (-). Недостаточно на станции крови O (I) Rh (+), A (II) Rh (+), B (III) Rh (+), АВ (+), сообщается на сайте учреждения.

Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79658171085, 76-42-65 (с 13-00 до 15-00).

Прием доноров осуществляется с 8 до 14 часов ежедневно с понедельника по пятницу.

Напомним, акция «Донорская суббота» состоится 24 июля.

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Комментарии

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Изя
2021-07-12 14:39:44
Приехали бы на дом , с удовольствием бы сдал ))) :)
бюджет
2021-07-12 14:06:13
Подсказать как людей завлекать надо? Цена нефти 75 баксов, а куда пропадают 33 бакса за бочку?
Гость
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