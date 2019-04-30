На станции в Карелии журналист не смог найти своего места в электричке

Бывший руководитель регионального медиацентра "РИА Новости" в Санкт-Петербурге не нашел своего места в скоростной электричке "Ласточка".

Об этом Константин Шолмов написал в соцсети, сообщает издание АБН.

По словам Шолмова, в воскресенье, 28 апреля, он ехал от станции "Маткаселькя" Сортавальского района в Санкт-Петербург. В вагоне №1 он не смог найти одно из мест – под номером 43.

Шолмов уточнил, что позвал проводницу, которая также не смогла найти места, удивилась и ушла. В итоге пояснения причин журналист так и не дождался.