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«На стыке Центра и Древлянки обозначен дубняк»: глава Петрозаводска рассказал о планах озеленения

Новости. Общество
14:44, 20 Февраля 2023
фото: foto-ram.ru

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Владимир Любарский объяснил, что вырубки на Древлянке-6 будут компенсировать высадкой деревьев в других частях города.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал на своей странице в соцсети о строительстве в городе — в частности, освоении территории микрорайона Древлянка-6, где возводятся новые дома. При этом градоначальник подчеркнул, что одновременно строятся новые коммуникации, чтобы не возводить новостройки на старых сетях.

«В ближайшее время начнется строительство сетей в районе Новодревлянского сквера. Сразу подчеркну: благоустроенный в 2020 году объект никаким образом затронут не будет. Новые коммуникации компания „КСМ“ будет прокладывать вблизи — для обеспечения водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и ливневой канализации в новых районах. После проведения работ будет восстановлено благоустройство», — уточнил Любарский.

По его словам, строители заплатили в бюджет города компенсационную стоимость за снос деревьев — более 4,7 млн рублей, которые будут направлены в том числе на озеленение.

«В этом году мы планируем высадить березы и кустарники на Березовой аллее, в Семейном сквере и на Семейной аллее. Новые растения и ландшафтная композиция появится на аллее Энтузиастов. На отремонтированных газонах вдоль улицы Гоголя посадим березы. Вновь примем участие в акции „Сад памяти“, планируем проводить лесовосстановление и другие мероприятия. Для этого уже приобретен погрузчик со специальным оборудованием, которое позволит пересаживать крупномерные деревья. Озеленяться силами застройщика, безусловно, будет и новый район Древлянка 6», — заверил Владимир Любарский.

Вспомнил глава Петрозаводска и о дубах — сейчас, по его словам, таких деревьев в городе не осталось, а вот в начале 20 века была целая дубовая роща.

«В архивах Санкт-Петербурга удалось обнаружить документы о Петрозаводске начала 20 века, где на берегу Лососинки, на стыке центра и Древлянки, обозначен дубняк. Как считают краеведы, появиться там он мог благодаря первому Олонецкому и Архангельскому генерал-губернатору Тимофею Ивановичу Тутолмину, который жил за городом, на Древлянке», — объяснил появление редких для Карелии деревьев Владимир Любарский.

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