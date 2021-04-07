На субсидии производителям сахара и растительного масла выделено 9 миллиардов рублей

В правительстве России считают, что это сдержит рост цен.

Российское правительство выделило 9 миллиардов рублей на субсидии производителям растительного масла и сахара. Эти средства частично компенсируют затраты предприятий на изготовление и реализацию продукции.

Как отметили в российском кабмине, принятое решение касается компаний, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на продовольственные товары. Оно позволит зафиксировать стоимость 1 килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, а 1 литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно. Трансферты распределят на основании заявок, поступивших от регионов.

Ожидается, что по таким ценам будет реализовано не менее 600 тысяч литров масла и не менее 600 тысяч тонн сахара.