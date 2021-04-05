На суд по "делу Дмитриева" в Петрозаводске вызваны свидетели обвинения

Обвиняемому в педофилии исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву пытались назначить нового адвоката.

Городской суд Петрозаводска продолжил 6 апреля рассмотрение уголовного дела известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, обвиняемого изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий по отношению к своей приемной дочери, а также незаконном хранении оружия. Процесс над Дмитриевым проходит в закрытом режиме, однако, как стало известно "Столице на Онего", на сегодняшнее заседание вызваны свидетели обвинения.

Юрия Дмитриева в суде защищает адвокат Виктор Ануфриев. На прошлом заседании обвиняемому пытались назначить нового защитника – Константина Кащеева, но тот отказался участвовать в процессе, пояснив, что у Дмитриева уже имеется адвокат.

Между тем в городском суде Петрозаводска были сняты ограничения на посещение, введенные в прошлом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, поэтому поддержать Юрия Дмитриева вновь пришли многие его друзья, знакомые и общественники из карельской столицы и других городов. Они встретили известного исследователя сталинских репрессий аплодисментами.



В суде. Фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. После этого дело Дмитриева пошло в карельских судах по новому кругу.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.



Юрий Дмитриев в суде. Фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска. В свою очередь, сам Дмитриев направил кассационную жалобу на решение Верховного суда Карелии, которая была отклонена 16 февраля нынешнего года.